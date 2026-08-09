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Frosinone Lazio, dove seguire l’amichevole del 9 agosto

Published

11 ore ago

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Sesta amichevole estiva per la Lazio che affronterà al Benito Stirpe il Frosinone: ecco dove seguire la gara in diretta e in streaming.

LEGGI ANCHE: Cinque amichevoli in archivio: la nostra analisi tecnico-tattica

Ultima amichevole per la Lazio contro il Frosinone prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Archiviato il rotondo successo sull’Ostiamare, la Lazio di Gattuso si prepara per la trasferta del Benito Stirpe contro il Frosinone, ultima amichevole prima della partenza ufficiale della stagione 2026/2027.

Fischio di inizio del match del prossimo 9 agosto alle ore 20:45. Sarà possibile seguire la partita in diretta su sslazio.it, sull’app ufficiale del club biancoceleste, su Lazio Style Radio, su Dazn, Sportitalia e sul canale YouTube della società capitolina.

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4-0
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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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