Connect with us

NOTIZIE

Lazio Ostiamare: dove seguire l’amichevole in diretta streaming

Published

2 ore ago

on

Tifosi della Lazio

La prossima amichevole estiva della Lazio è in programma contro l’Ostiamare e si giocherà a Formello il prossimo 5 agosto, alle ore 18; la gara sarà a porte chiuse ma sarà possibile assistere alla sfida in diretta streaming, su svariate piattaforme: ecco dove la si può vedere.

Leggi anche: “L’amichevole contro l’Ostiamare sarà a porte chiuse: il comunicato della Lazio

Dove vedere l’amichevole tra Lazio e Ostiamare

Il match di mercoledìsarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it; sull’App ufficiale della S.S. Lazio; sul canale YouTube del Club; su DAZN; su Sportitalia e anche in radio, su Lazio Style Radio, in FM sugli 89.3 MHz.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 02/08/2026 · 20:45
Ascoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 09:30
Lazio
6-3
Finale
Avellino
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI