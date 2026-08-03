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Lazio Ostiamare: dove seguire l’amichevole in diretta streaming
La prossima amichevole estiva della Lazio è in programma contro l’Ostiamare e si giocherà a Formello il prossimo 5 agosto, alle ore 18; la gara sarà a porte chiuse ma sarà possibile assistere alla sfida in diretta streaming, su svariate piattaforme: ecco dove la si può vedere.
Leggi anche: “L’amichevole contro l’Ostiamare sarà a porte chiuse: il comunicato della Lazio“
Dove vedere l’amichevole tra Lazio e Ostiamare
Il match di mercoledìsarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it; sull’App ufficiale della S.S. Lazio; sul canale YouTube del Club; su DAZN; su Sportitalia e anche in radio, su Lazio Style Radio, in FM sugli 89.3 MHz.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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