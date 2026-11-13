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Dove vedere Belgio Italia di Nations League
C’è una certa attesa per lo scontro diretto tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre, alle ore 20.45, presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles e valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027: dopo l’esaltante vittoria a Milano sulla Francia, gli azzurri dovranno fare ancora risultato per passare il turno e accedere ai quarti di finale del torneo continentale; ma dove si può vedere il match?
Leggi anche: “Bergomi: “La Lazio può restare in alto”
Dove vedere Belgio Italia di Nations League
L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1, in chiaro, così come in diretta streaming su Rai Play.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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