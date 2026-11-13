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Dove vedere Belgio Italia di Nations League

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32 minuti ago

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Dove vedere Belgio Italia

C’è una certa attesa per lo scontro diretto tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre, alle ore 20.45, presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles e valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027: dopo l’esaltante vittoria a Milano sulla Francia, gli azzurri dovranno fare ancora risultato per passare il turno e accedere ai quarti di finale del torneo continentale; ma dove si può vedere il match?

Leggi anche: “Bergomi: “La Lazio può restare in alto

Dove vedere Belgio Italia di Nations League

L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1, in chiaro, così come in diretta streaming su Rai Play.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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