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Bologna Lazio: dove vedere l’esordio in Serie A dei biancocelesti in TV e streaming

Published

1 ora ago

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Giocatori della Lazio in posa prima della gara contro il Mantova in Coppa Italia Lazionews.eu

Countdown finito, al termine di questa settimana inizierà ufficialmente il campionato di Serie A con la Bologna-Lazio che sarà uno dei due posticipi del primo turno: ecco di seguito dove vedere il match in TV e streaming.

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Dove vedere Bologna-Lazio in TV e streaming

La sfida dello stadio Dall’Ara tra Bologna e Lazio sarà il primo dei due posticipi della prima giornata di Serie A 2026-2027 e si giocherà il prossimo lunedì 24 agosto con fischio d’inizio previsto per le ore 18.30. La sfida tra la squadra di Tedesco e di Gattuso sarà disponibile solo su Dazn e sulle piattaforme dedicate al servizio.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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