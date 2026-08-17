NOTIZIE
Bologna Lazio: dove vedere l’esordio in Serie A dei biancocelesti in TV e streaming
Countdown finito, al termine di questa settimana inizierà ufficialmente il campionato di Serie A con la Bologna-Lazio che sarà uno dei due posticipi del primo turno: ecco di seguito dove vedere il match in TV e streaming.
Leggi Anche: Ratkov alla porta: il serbo avrebbe aperto alla cessione
Dove vedere Bologna-Lazio in TV e streaming
La sfida dello stadio Dall’Ara tra Bologna e Lazio sarà il primo dei due posticipi della prima giornata di Serie A 2026-2027 e si giocherà il prossimo lunedì 24 agosto con fischio d’inizio previsto per le ore 18.30. La sfida tra la squadra di Tedesco e di Gattuso sarà disponibile solo su Dazn e sulle piattaforme dedicate al servizio.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Gimenez sempre più lontano: accordo trovato tra l’attaccante e il Porto
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 minuti ago
Sprint Pinamonti, c’è l’incontro con l’agente: è lui il bomber che manca?
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Sembra tramontare la pista Lucca: tornerà di moda sul finire del mercato?
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Ratkov alla porta: il serbo avrebbe aperto alla cessione