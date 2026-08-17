Bologna Lazio: dove vedere l’esordio in Serie A dei biancocelesti in TV e streaming

Countdown finito, al termine di questa settimana inizierà ufficialmente il campionato di Serie A con la Bologna-Lazio che sarà uno dei due posticipi del primo turno: ecco di seguito dove vedere il match in TV e streaming.

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Dove vedere Bologna-Lazio in TV e streaming

La sfida dello stadio Dall’Ara tra Bologna e Lazio sarà il primo dei due posticipi della prima giornata di Serie A 2026-2027 e si giocherà il prossimo lunedì 24 agosto con fischio d’inizio previsto per le ore 18.30. La sfida tra la squadra di Tedesco e di Gattuso sarà disponibile solo su Dazn e sulle piattaforme dedicate al servizio.

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