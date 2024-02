Fiorentina - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO DOVE VEDERE - Dopo il prezioso successo sul campo del Torino, la Lazio si prepara ad affrontare un'altra complicata trasferta. Alle 20:45 di lunedì 26 febbraio i biancocelesti scenderanno in campo al Franchi contro la Fiorentina di Italiano, diretta concorrente per l'Europa. Ecco dove sarà possibile vedere il match in tv e streaming.

Fiorentina - Lazio, dove vedere il match in tv e straeming

Fiorentina - Lazio, sarà trasmessa su Dazn, in live streaming e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Inoltre, la gara sarà disponibile in diretta anche su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.