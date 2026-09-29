Francia Italia, dove vedere in tv e streaming la sfida di Nations League

Dopo la vittoria esterna sulla Turchia, l’Italia è chiamata a confermare quanto di buono mostrato e nel terzo appuntamento di Nations League si troverà di fronte la Francia: ecco dove vedere in diretta tv e streaming la sfida.

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Dove vedere Francia Italia di Nations League in tv e streaming

Francia Italia, terzo appuntamento del Gruppo A1 di Nations League, è in programma venerdì 2 ottobre alle ore 20:45 allo Stade de France di Parigi. Il match potrà essere visto in diretta in esclusiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

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