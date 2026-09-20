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Italia-Belgio, ecco dove vedere la partita di Nations League in TV e streaming

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10 minuti ago

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Italia

Italia-Belgio sarà il primo impegno degli Azzurri nella Nations League 2026/27: ecco dove vedere la sfida in programma venerdì 25 settembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, in diretta TV e streaming.

Leggi anche: Probabili formazioni Italia Belgio: le scelte di Mancini per la Nations League

Ecco dove vedere Italia Belgio in TV e straming

La partita fra Italia e Belgio, valida per la prima giornata della Nations League 2026/2027 sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Il collegamento televisivo accompagnerà quindi gli spettatori verso il calcio d’inizio delle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming gratis su RaiPlay, attraverso il sito e l’app della piattaforma Rai.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Como 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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