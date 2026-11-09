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Nations League: dove vedere Italia Francia in tv e streaming

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1 ora ago

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Dove vedere Italia Francia

Italia Francia, sfida del gruppo 1 di Nations League – League A 2026-2027, si giocherà giovedì 12 novembre allo stadio Meazza-San Siro di Milano: scopriamo insieme dove vedere in diretta tv e streaming il match.

Leggi anche: Probabili formazioni Italia Francia: Mancini sorprende in attacco, Frattesi c’è

Dove vedere in tv e streaming Italia Francia di Nations League

La partita Italia-Francia, in programma giovedì 12 novembre alle ore 20:45, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in live-streaming su Rai Play. Su Lazionews.eu troverete il tabellino finale del match, le formazioni ufficiali e le dichiarazioni dei protagonisti.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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