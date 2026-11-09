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Nations League: dove vedere Italia Francia in tv e streaming
Italia Francia, sfida del gruppo 1 di Nations League – League A 2026-2027, si giocherà giovedì 12 novembre allo stadio Meazza-San Siro di Milano: scopriamo insieme dove vedere in diretta tv e streaming il match.
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Dove vedere in tv e streaming Italia Francia di Nations League
La partita Italia-Francia, in programma giovedì 12 novembre alle ore 20:45, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in live-streaming su Rai Play. Su Lazionews.eu troverete il tabellino finale del match, le formazioni ufficiali e le dichiarazioni dei protagonisti.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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