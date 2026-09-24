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Dove vedere Lazio Arezzo in diretta TV e streaming
Domenica 27 settembre andrà in scena la sfida fra Lazio e Arezzo nel centro sportivo di Formello: ecco dove vedere la partita in diretta TV e streaming.
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Ecco dove vedere la sfida amichevole fra Lazio e Arezzo
Come riportato nel comunicato ufficiale della società biancoceleste: La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l’app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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