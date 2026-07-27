Dove vedere l’amichevole fra Lazio e Avellino in TV e streaming

Sabato 1 Agosto alle 11:00 andrà in scena la terza amichevole della Lazio contro l’Avellino allenato dall’ex biancoceleste Alessandro Nesta; ecco dove sarà possibile vedere la partita in Tv e streaming.

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Dove vedere Lazio Avellino

Terza gara amichevole per la Lazio di Gattuso, dopo quella contro la Primavera e la Flaminia Civita Castellana. La gara fra Lazio e Avellino andrà in scena sabato 1 agosto alle 11:00 al Centro Sportivo di Formello. Sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali della Lazio tra cui l’applicazione ufficiale e il canale Youtube. Inoltre sarà possibile vederla su DAZN e Sportitalia.

Il comunicato ufficiale della Lazio sulla partita contro l’Avellino

“La S.S. Lazio rende noto che l’amichevole contro l’Avellino, prevista per sabato 1° agosto alle ore 11:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dei lavori in atto sul manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse”.

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