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Serie A, dove vedere Lazio Cagliari in diretta tv e streaming

Published

22 minuti ago

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Dove vedere Lazio Cagliari

Nel turno numero dieci del campionato di Serie A 2026/2027, i biancocelesti torneranno all’Olimpico dopo il trionfo del Mapei contro il Sassuolo: ecco dove vedere Lazio Cagliari in diretta TV e streaming.

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Dove vedere Lazio Cagliari di Serie A in diretta tv e streaming

La sfida tra Lazio e Cagliari, match che si giocherà il 1 novembre 2026, ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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