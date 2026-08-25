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Dove vedere Lazio Genoa in TV e in streaming

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54 minuti ago

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dove vedere Lazio Genoa Serie A 2026 2027

Lazio Genoa coinciderà con l’esordio all’Olimpico nel campionato di Serie A 2026 2027 per la Lazio: ecco dove vedere in tv e in streaming la partita tra l’aquila e il grifone se deciderai di non andare allo stadio. La sfida è prevista alle 20.45 di domenica 30 agosto.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

Dove vedere Lazio – Genoa

La sfida tra Lazio e Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Si ricorda che, per poter vedere la partita è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente.

Si ricorda, inoltre, che i clienti Sky che avessero attivato la speciale offerta, potranno vedere la sfida sul canale dedicato Sky-DAZN.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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