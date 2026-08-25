Dove vedere Lazio Genoa in TV e in streaming

Lazio Genoa coinciderà con l’esordio all’Olimpico nel campionato di Serie A 2026 2027 per la Lazio: ecco dove vedere in tv e in streaming la partita tra l’aquila e il grifone se deciderai di non andare allo stadio. La sfida è prevista alle 20.45 di domenica 30 agosto.

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Dove vedere Lazio – Genoa

La sfida tra Lazio e Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Si ricorda che, per poter vedere la partita è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente.

Si ricorda, inoltre, che i clienti Sky che avessero attivato la speciale offerta, potranno vedere la sfida sul canale dedicato Sky-DAZN.

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