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Dove vedere Lazio Genoa in TV e in streaming
Lazio Genoa coinciderà con l’esordio all’Olimpico nel campionato di Serie A 2026 2027 per la Lazio: ecco dove vedere in tv e in streaming la partita tra l’aquila e il grifone se deciderai di non andare allo stadio. La sfida è prevista alle 20.45 di domenica 30 agosto.
LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Lazio-Genoa
Dove vedere Lazio – Genoa
La sfida tra Lazio e Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Si ricorda che, per poter vedere la partita è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente.
Si ricorda, inoltre, che i clienti Sky che avessero attivato la speciale offerta, potranno vedere la sfida sul canale dedicato Sky-DAZN.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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