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Dove vedere Lazio Juve Stabia in diretta TV e streaming
Sabato 3 ottobre alle ore 15 andrà in scena la sfida fra Lazio e Juve Stabia nel centro sportivo di Formello: ecco dove vedere la partita in diretta TV e streaming.
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Ecco dove vedere la sfida amichevole fra Lazio e Juve Stabia
Come riportato nel comunicato ufficiale della società biancoceleste: La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l’app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|1
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|5
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|LAZIO
|13
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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