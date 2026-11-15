Serie A, dove vedere Lazio Lecce in TV e streaming

Il prossimo sabato 21 novembre con fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 presso lo Stadio Olimpico, la Lazio sfiderà il Lecce per la dodicesima giornata di Serie A: ecco dove vedere la partita in TV e streaming.

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Dove vedere Lazio Lecce

La Lazio capolista affronterà il Lecce, decimo a quota 10 punti in classifica, il prossimo sabato all’Olimpico. La gara sarà trasmessa solo da Dazn che detiene l’esclusiva sui diritti della Serie A e su tutte le piattaforme in streaming che supportano il servizio. Vi ricordiamo inoltre che noi di Lazionews.eu eseguiremo la diretta testuale e seguiremo pre e post gara con tutte le interviste ai protagonisti.

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