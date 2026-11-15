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Serie A, dove vedere Lazio Lecce in TV e streaming

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3 ore ago

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Lo Stadio Olimpico di Roma Lazionews.eu

Il prossimo sabato 21 novembre con fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 presso lo Stadio Olimpico, la Lazio sfiderà il Lecce per la dodicesima giornata di Serie A: ecco dove vedere la partita in TV e streaming.

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Dove vedere Lazio Lecce

La Lazio capolista affronterà il Lecce, decimo a quota 10 punti in classifica, il prossimo sabato all’Olimpico. La gara sarà trasmessa solo da Dazn che detiene l’esclusiva sui diritti della Serie A e su tutte le piattaforme in streaming che supportano il servizio. Vi ricordiamo inoltre che noi di Lazionews.eu eseguiremo la diretta testuale e seguiremo pre e post gara con tutte le interviste ai protagonisti.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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