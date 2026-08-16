Lazio Mantova, dove vedere l’esordio dei biancocelesti in TV e streaming

E’ finalmente arrivato la prima stagionale dei biancocelesti, impegnati all’Olimpico nei trentaduesimi di Coppa Italia: ecco dove vedere Lazio Mantova, partita con calcio d’inizio fissato alle ore 21:15 di stasera, domenica 16 agosto 2026.

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Coppa Italia, dove vedere Lazio – Mantova in TV e in streaming

La prima ufficiale di Gattuso, in programma domenica 16 agosto alle 21:14, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente sui canali Mediaset, al numero 6 del Digitale Terrestre. I tifosi, inoltre, potranno assistere alla gara in live streaming gratuito su Mediaset Infinity, sia tramite l’app che il browser, o sul sito di SportMediaset.

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