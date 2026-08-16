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COPPA ITALIA

Lazio Mantova, dove vedere l’esordio dei biancocelesti in TV e streaming

Published

22 minuti ago

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dove vedere Lazio Mantova Coppa Italia 2026 2027

E’ finalmente arrivato la prima stagionale dei biancocelesti, impegnati all’Olimpico nei trentaduesimi di Coppa Italia: ecco dove vedere Lazio Mantova, partita con calcio d’inizio fissato alle ore 21:15 di stasera, domenica 16 agosto 2026.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lazio Mantova: spazio a Frattesi?

Coppa Italia, dove vedere Lazio – Mantova in TV e in streaming

La prima ufficiale di Gattuso, in programma domenica 16 agosto alle 21:14, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente sui canali Mediaset, al numero 6 del Digitale Terrestre. I tifosi, inoltre, potranno assistere alla gara in live streaming gratuito su Mediaset Infinity, sia tramite l’app che il browser, o sul sito di SportMediaset.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
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