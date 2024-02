Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN DOVE VEDERE - Superata la pesante sconfitta arrivata al Franchi contro la Fiorentina, la Lazio può rivolgere l'attenzione alla prossima sfida, che la vedrà impegnata all'Olimpico contro il Milan. Il match, valido per la 27^ giornata di Serie A, è in programma per le 20:45 di venerdì 1 marzo. Ecco dove sarà possibile vedere il match in tv e streaming.

Lazio - Milan, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio - Milan sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, in live streaming e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.