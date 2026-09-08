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Lazio Milan, dove vedere la partita in TV e streaming
Nel turno numero quattro della Serie A 2026/2027, appuntamento allo Stadio Olimpico: ecco dove vedere Lazio Milan, sfida importante per testare le ambizioni della squadra di Gennaro Gattuso.
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Lazio Milan: dove vedere il match in TV e streaming
La sfida tra Lazio e Milan, match del 12 settembre 2026, ore 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.
Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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