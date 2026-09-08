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Lazio Milan, dove vedere la partita in TV e streaming

Published

3 ore ago

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Dove vedere Lazio Milan

Nel turno numero quattro della Serie A 2026/2027, appuntamento allo Stadio Olimpico: ecco dove vedere Lazio Milan, sfida importante per testare le ambizioni della squadra di Gennaro Gattuso.

Leggi anche: Probabili formazioni Lazio Milan: Gattuso sfida il suo passato, ecco il probabile undici

Lazio Milan: dove vedere il match in TV e streaming

La sfida tra Lazio e Milan, match del 12 settembre 2026, ore 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
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Stadio Olimpico · Roma

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Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
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Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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