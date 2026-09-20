NOTIZIE
Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming
Nel turno numero sei del campionato di Serie A 2026/2027, i biancocelesti torneranno all’Olimpico dopo la sosta per le Nazionali: ecco dove vedere Lazio Monza in diretta TV e straming.
Leggi anche: Lazio, Sutalo e Mandas celebrano la vittoria contro il Venezia
Ecco dove vedere Lazio Monza in TV e streaming
La sfida tra Lazio e Monza, match che si giocherà l’11 ottobre 2026, ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.
Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Como
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Fiorentina
|3
|4
|17
|Bologna
|2
|5
|18
|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE2 giorni ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Icardi, il Brasile prende forza ma attenzione a Juve o Milan
-
NOTIZIE1 giorno ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto controllo tra giovedì e venerdì