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Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming

Published

27 minuti ago

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Olimpico

Nel turno numero sei del campionato di Serie A 2026/2027, i biancocelesti torneranno all’Olimpico dopo la sosta per le Nazionali: ecco dove vedere Lazio Monza in diretta TV e straming.

Leggi anche: Lazio, Sutalo e Mandas celebrano la vittoria contro il Venezia

Ecco dove vedere Lazio Monza in TV e streaming

La sfida tra Lazio e Monza, match che si giocherà l’11 ottobre 2026, ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

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0-2
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Como 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 5
Scudetto
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Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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