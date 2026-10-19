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Lazio Parma: dove vedere il match in TV e streaming

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57 minuti ago

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Pallone Serie A 2026-2027 Lazionews.eu

Il prossimo weekend di Serie A vedrà la Lazio scendere in campo contro il Parma all’Olimpico sabato 24 ottobre; ecco dove sarà possibile vedere il match in TV e streaming.

Leggi Anche: Con la Lazio sono 8 le squadre ancora imbattute nei rispettivi campionati in Europa: ecco quali

Dove vedere Lazio-Parma

La Lazio sabato 24 ottobre scenderà in campo all’Olimpico per affrontare il Parma con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa sia su SKY SPORT che su Dazn e su tutte le relative piattaforme di streaming. Vi ricordiamo inoltre per chi volesse che noi di Lazionews.eu eseguiremo la diretta testuale della gara.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
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Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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