NOTIZIE
Lazio Parma: dove vedere il match in TV e streaming
Il prossimo weekend di Serie A vedrà la Lazio scendere in campo contro il Parma all’Olimpico sabato 24 ottobre; ecco dove sarà possibile vedere il match in TV e streaming.
Leggi Anche: Con la Lazio sono 8 le squadre ancora imbattute nei rispettivi campionati in Europa: ecco quali
Dove vedere Lazio-Parma
La Lazio sabato 24 ottobre scenderà in campo all’Olimpico per affrontare il Parma con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa sia su SKY SPORT che su Dazn e su tutte le relative piattaforme di streaming. Vi ricordiamo inoltre per chi volesse che noi di Lazionews.eu eseguiremo la diretta testuale della gara.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE3 ore ago
Progetto Flaminio: dialogo su più fronti col Comune
-
INFORTUNATI2 ore ago
Infortunio Marusic, è la settimana del rientro? Il giocatore punta il Parma
-
NOTIZIE18 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI2 ore ago
Infortunio Gudmundsson, domani nuovi esami: la situazione