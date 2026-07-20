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Dove vedere l’amichevole tra la Lazio e la Primavera biancoceleste in TV e streaming

Published

2 ore ago

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Tifosi della Lazio allo stadio Olimpico Lazionews.eu

Questa sera alle ore 18.00 va in scena il primo test stagionale della Lazio di Gattuso che sfiderà la squadra Primavera; ecco dove sarà possibile vedere la partita.

Leggi Anche: Lazio, oggi il primo test contro la Primavera: il possibile modulo di Gattuso

Dove vedere Lazio-Lazio Primavera

L’amichevole di questa sera con calcio d’inizio previsto per le ore 18.00 tra la Lazio di Gattuso e la Primavera biancoceleste sarà trasmessa da Lazio Style Channel col collegamento che partirà dalle ore 17.00. Ricordiamo inoltre che Dazn seguirà l’intero precampionato biancoceleste e trasmetterà tutte le amichevoli del club capitolino.

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