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Dove vedere l’amichevole tra la Lazio e la Primavera biancoceleste in TV e streaming
Questa sera alle ore 18.00 va in scena il primo test stagionale della Lazio di Gattuso che sfiderà la squadra Primavera; ecco dove sarà possibile vedere la partita.
Leggi Anche: Lazio, oggi il primo test contro la Primavera: il possibile modulo di Gattuso
Dove vedere Lazio-Lazio Primavera
L’amichevole di questa sera con calcio d’inizio previsto per le ore 18.00 tra la Lazio di Gattuso e la Primavera biancoceleste sarà trasmessa da Lazio Style Channel col collegamento che partirà dalle ore 17.00. Ricordiamo inoltre che Dazn seguirà l’intero precampionato biancoceleste e trasmetterà tutte le amichevoli del club capitolino.
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