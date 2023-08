Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE LAZIO DOVE VEDERE - Ci siamo, l'attesa è quasi finita: sta per tornare la Serie A. Nella prima gara del nuovo campionato la Lazio se la vedrà in trasferta con il Lecce, salvatosi nelle ultime partite della scorsa stagione. Il match si terrà alle 20:45 di domenica 20 agosto allo stadio Via del mare. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire l'incontro.

Lecce - Lazio, dove vedere il match in Tv e streaming

Lecce Lazio si potrà seguire sia su Dazn, in live streaming e on demand, sia su Sky Sport.