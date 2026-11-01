Napoli Lazio, dove vedere la partita in TV e streaming

Partita di cartello per la Lazio domenica prossima, alle 12:30 gli uomini di Gattuso sfideranno il Napoli per consolidare la vetta in solitaria: ecco dove sarà possibile vedere il match in TV e in streaming.

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La sfida tra Lazio e Napoli, match che si giocherà domenica 8 novembre 2026, ore 12:30, al Diego Armando Maradona di Napoli, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

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