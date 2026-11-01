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Napoli Lazio, dove vedere la partita in TV e streaming

Published

60 minuti ago

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Dove vedere Napoli Lazio

Partita di cartello per la Lazio domenica prossima, alle 12:30 gli uomini di Gattuso sfideranno il Napoli per consolidare la vetta in solitaria: ecco dove sarà possibile vedere il match in TV e in streaming.

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La sfida tra Lazio e Napoli, match che si giocherà domenica 8 novembre 2026, ore 12:30, al Diego Armando Maradona di Napoli, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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