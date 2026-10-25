Connect with us

NOTIZIE

Sassuolo Lazio, dove seguire il match del Mapei Stadium

Published

2 ore ago

on

Tifosi Lazio

Turno infrasettimanale di Serie A che vedrà la Lazio scendere in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium martedì 27 ottobre; ecco dove sarà possibile vedere il match in TV e streaming.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Sassuolo Lazio: Gattuso pensa a diverse staffette

Dove vedere Sassuolo Lazio

La Lazio martedì 27 ottobre scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo, nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A. Il fischio di inizio è previsto per le 18;30. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Vi ricordiamo inoltre per chi volesse che noi di Lazionews.eu eseguiremo la diretta testuale della gara.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 22 8
2 Inter 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI