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Sassuolo Lazio, dove seguire il match del Mapei Stadium
Turno infrasettimanale di Serie A che vedrà la Lazio scendere in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium martedì 27 ottobre; ecco dove sarà possibile vedere il match in TV e streaming.
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Dove vedere Sassuolo Lazio
La Lazio martedì 27 ottobre scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo, nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A. Il fischio di inizio è previsto per le 18;30. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Vi ricordiamo inoltre per chi volesse che noi di Lazionews.eu eseguiremo la diretta testuale della gara.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
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|Roma
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|4
|Como
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|7
|20
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|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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