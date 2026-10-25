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Serie A, dove vedere Sassuolo Lazio in TV e streaming
Per la nona giornata di Serie A che si disputerà durante un turno infrasettimanale, questo martedì, la Lazio scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo: ecco dove sarà possibile vedere il match.
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Dove vedere Sassuolo-Lazio
Martedì 27 ottobre la Lazio sfiderà il Sassuolo in trasferta, gara valida per l’anticipo della nona giornata di Serie A. Per poter assistere alla partita tra i biancocelesti di Gattuso e i neroverdi di Aquilani sarà necessario essere muniti di un abbonamento a Dazn che ha l’esclusiva di tutte le sfide del massimo campionato italiano. Niente da fare questa volta per i possessori di Sky Sport. Come sempre inoltre noi di Lazionews.eu eseguiremo la cronaca diretta della gara e riporteremo tutte le interviste ai protagonisti del pre e del postgara.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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