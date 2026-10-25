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Serie A, dove vedere Sassuolo Lazio in TV e streaming

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2 ore ago

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Giocatori della Lazio in posa prima di una partita di Serie A Lazionews.eu

Per la nona giornata di Serie A che si disputerà durante un turno infrasettimanale, questo martedì, la Lazio scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo: ecco dove sarà possibile vedere il match.

Leggi Anche: Lazio all’attacco! Che numeri davanti: il confronto con lo scorso anno

Dove vedere Sassuolo-Lazio

Martedì 27 ottobre la Lazio sfiderà il Sassuolo in trasferta, gara valida per l’anticipo della nona giornata di Serie A. Per poter assistere alla partita tra i biancocelesti di Gattuso e i neroverdi di Aquilani sarà necessario essere muniti di un abbonamento a Dazn che ha l’esclusiva di tutte le sfide del massimo campionato italiano. Niente da fare questa volta per i possessori di Sky Sport. Come sempre inoltre noi di Lazionews.eu eseguiremo la cronaca diretta della gara e riporteremo tutte le interviste ai protagonisti del pre e del postgara.

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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 22 8
2 Inter 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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