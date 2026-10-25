Serie A, dove vedere Sassuolo Lazio in TV e streaming

Per la nona giornata di Serie A che si disputerà durante un turno infrasettimanale, questo martedì, la Lazio scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo: ecco dove sarà possibile vedere il match.

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Dove vedere Sassuolo-Lazio

Martedì 27 ottobre la Lazio sfiderà il Sassuolo in trasferta, gara valida per l’anticipo della nona giornata di Serie A. Per poter assistere alla partita tra i biancocelesti di Gattuso e i neroverdi di Aquilani sarà necessario essere muniti di un abbonamento a Dazn che ha l’esclusiva di tutte le sfide del massimo campionato italiano. Niente da fare questa volta per i possessori di Sky Sport. Come sempre inoltre noi di Lazionews.eu eseguiremo la cronaca diretta della gara e riporteremo tutte le interviste ai protagonisti del pre e del postgara.

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