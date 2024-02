Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO DOVE VEDERE - Dopo il KO interno arriva contro il Bologna, per la Lazio è già tempo di preparare la prossima sfida. Alle 20:45 di giovedì 22 febbraio, infatti, i biancocelesti giocheranno in trasferta contro il Torino, nella gara di recupero della ventunesima giornata di Serie A, rimandata a causa della Supercoppa Italiana giocata dalla squadra di Sarri a gennaio. Ecco dove sarà possibile vedere il match in tv e streaming.

Torino - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Torino e Lazio sarà trasmessa su Dazn, in live streaming e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. La gara, inoltre, si potrà vedere anche su Sky Sport, oltre che da dispositivo mobile con l'app Sky Go.