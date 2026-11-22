Tredicesima giornata di Serie A, sabato prossimo alle 18:00, la Lazio di Gattuso affronterà il Torino di Abate: ecco dove poter vedere la partita in diretta Tv e streaming.

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Dove vedere Torino Lazio in Tv e streaming

La gara si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino nella giornata di sabato 28 novembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta tv in eslcusiva su Dazn.

Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

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