NOTIZIE
Turchia Italia, dove vedere in tv e streaming la sfida di Nations League
Dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Belgio, l’Italia è chiamata a rialzare la testa e nel secondo appuntamento di Nations League si troverà di fronte la Turchia: ecco dove vedere in diretta tv e streaming la sfida.
Leggi anche: Mancini: “Nel secondo tempo abbiamo messo sotto il Belgio. Fischi? Se perdi…”
Dove vedere Turchia Italia di Nations League in tv e streaming
Turchia Italia, secondo appuntamento del Gruppo A1 di Nations League, è in programma lunedì 28 settembre alle ore 20:45 all’Altindag Ataturk Spor Kompleksi di Izmir. Il match potrà essere visto in diretta in esclusiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Cataldi è pronto al ritorno in campo: ecco quando l’esordio stagionale
-
INFORTUNATI17 ore ago
Infortunio Rovella, si attendono gli esami: ecco le possibili risposte
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Dele-Bashiru scalpita, è pronto a tornare: ecco quando!
-
INFORTUNATI8 ore ago
Cancellieri si infortuna in vacanza: le sue condizioni