Udinese-Lazio, dove vedere la partita in TV e in streaming

Nel turno numero tre della Serie A 2026/2027, appuntamento alla Bluenergy Arena: ecco dove vedere Udinese Lazio, sfida importante per testare le ambizioni della squadra di Gennaro Gattuso.

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Udinese Lazio: dove vedere il match in TV e in streaming

La sfida tra Udinese e Lazio, match del 7 settembre 2026, ore 20:45, al Bluenergy Stadium del capoluogo friulano, sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky.

Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con le emittenti sopracitate. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone o in alternativa sull’app SkyGo e NOW TV.

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