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Udinese-Lazio, dove vedere la partita in TV e in streaming

Published

4 ore ago

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Dove vedere Udinese Lazio

Nel turno numero tre della Serie A 2026/2027, appuntamento alla Bluenergy Arena: ecco dove vedere Udinese Lazio, sfida importante per testare le ambizioni della squadra di Gennaro Gattuso.

Leggi anche: Probabili formazioni Udinese Lazio: Rovella out, Isaksen possibile dal primo minuto

Udinese Lazio: dove vedere il match in TV e in streaming

La sfida tra Udinese e Lazio, match del 7 settembre 2026, ore 20:45, al Bluenergy Stadium del capoluogo friulano, sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky.

Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con le emittenti sopracitate. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone o in alternativa sull’app SkyGo e NOW TV.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

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Giornalista pubblicista, da sempre appassionato di scrittura e di calcio, amo raccontare la Serie A, con anni di esperienza sul campo tra gli stadi italiani. Attualmente ricopre il ruolo di caporedattore di Lazionews.eu.

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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 6 2
2 Milan 6 2
3 Juventus 6 2
4 LAZIO 6 2
5 Udinese 4 2
6 Como 4 2
7 Roma 3 1
8 Lecce 3 1
9 Atalanta 3 1
10 Frosinone 3 2
11 Napoli 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Cagliari 3 2
14 Bologna 0 1
15 Torino 0 1
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 1
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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