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Udinese-Lazio, dove vedere la partita in TV e in streaming
Nel turno numero tre della Serie A 2026/2027, appuntamento alla Bluenergy Arena: ecco dove vedere Udinese Lazio, sfida importante per testare le ambizioni della squadra di Gennaro Gattuso.
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Udinese Lazio: dove vedere il match in TV e in streaming
La sfida tra Udinese e Lazio, match del 7 settembre 2026, ore 20:45, al Bluenergy Stadium del capoluogo friulano, sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky.
Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con le emittenti sopracitate. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone o in alternativa sull’app SkyGo e NOW TV.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|6
|2
|2
|Milan
|6
|2
|3
|Juventus
|6
|2
|4
|LAZIO
|6
|2
|5
|Udinese
|4
|2
|6
|Como
|4
|2
|7
|Roma
|3
|1
|8
|Lecce
|3
|1
|9
|Atalanta
|3
|1
|10
|Frosinone
|3
|2
|11
|Napoli
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Cagliari
|3
|2
|14
|Bologna
|0
|1
|15
|Torino
|0
|1
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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