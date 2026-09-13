Serie A, ecco dove vedere Venezia Lazio in TV e streaming

La prossima giornata di Serie A vedrà la Lazio in trasferta allo stadio Penzo contro il Venezia: ecco dove sarà possibile vedere la gara in TV e streaming.

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Dove vedere Venezia-Lazio

La sfida tra Venezia e Lazio, valida per la quinta giornata di Serie A, è in programma per il prossimo sabato 19 settembre e con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. Potranno assistere al match sia i possessori di Dazn che quelli di Sky Sport su tutte le piattaforme di riferimento dei due servizi.

Per chi volesse inoltre noi di Lazionews.eu eseguiremo la diretta testuale e seguiremo pre e post gara con tutte le interviste ai protagonisti.

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