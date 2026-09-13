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Serie A, ecco dove vedere Venezia Lazio in TV e streaming

Published

3 ore ago

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Pallone Serie A 2026-2027 Lazionews.eu

La prossima giornata di Serie A vedrà la Lazio in trasferta allo stadio Penzo contro il Venezia: ecco dove sarà possibile vedere la gara in TV e streaming.

Leggi Anche: Probabili formazioni Venezia Lazio: Gattuso tra dubbi e certezze

Dove vedere Venezia-Lazio

La sfida tra Venezia e Lazio, valida per la quinta giornata di Serie A, è in programma per il prossimo sabato 19 settembre e con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. Potranno assistere al match sia i possessori di Dazn che quelli di Sky Sport su tutte le piattaforme di riferimento dei due servizi.

Per chi volesse inoltre noi di Lazionews.eu eseguiremo la diretta testuale e seguiremo pre e post gara con tutte le interviste ai protagonisti.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 10 4
2 Roma 9 3
3 Inter 9 3
4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 3
9 Atalanta 6 4
10 Sassuolo 4 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Bologna 1 3
17 Parma 1 3
18 Monza 1 3
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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