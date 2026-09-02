INTERVISTE
Dia, DS Rennes: “Non avevamo uno come lui in rosa”
Poche ore fa Boulaye Dia ha lasciato la Lazio per unirsi al Rennes in prestito, del trasferimento ha da poco parlato il direttore sportivo del club francese, Loic Desiré, in questa sua intervista.
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Le parole del DS del Rennes nell’intervista su Dia
“Ha un profilo che non avevamo necessariamente in rosa, complementare a quello di Estéban Lepaul. Questo ci permetterà anche di riportare Eliezer Mayenda sulla fascia”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|2
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|3
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|6
|2
|4
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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