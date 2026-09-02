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INTERVISTE

Dia, DS Rennes: “Non avevamo uno come lui in rosa”

Published

48 minuti ago

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DS Rennes intervista Dia

Poche ore fa Boulaye Dia ha lasciato la Lazio per unirsi al Rennes in prestito, del trasferimento ha da poco parlato il direttore sportivo del club francese, Loic Desiré, in questa sua intervista.

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Le parole del DS del Rennes nell’intervista su Dia

“Ha un profilo che non avevamo necessariamente in rosa, complementare a quello di Estéban Lepaul. Questo ci permetterà anche di riportare Eliezer Mayenda sulla fascia”.

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