Connect with us

NOTIZIE

Dua Lipa a cena nel ristorante laziale (FOTO)

Published

3 ore ago

on

Dua Lipa

La famosissima cantante Dua Lipa è stata a cena al ristorante “Trattoria da Danilo” di fede Laziale al centro di Roma, ecco la foto che la ritrae con le maglie storiche della Lazio appese sulla parete del locale.

Leggi anche: Fiorini, il gol che salvò la Lazio: il ricordo di 39 anni fa

La foto di Dua Lipa nel ristorante con le maglie della Lazio

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

PIÙ LETTI