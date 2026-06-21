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Dua Lipa a cena nel ristorante laziale (FOTO)
La famosissima cantante Dua Lipa è stata a cena al ristorante “Trattoria da Danilo” di fede Laziale al centro di Roma, ecco la foto che la ritrae con le maglie storiche della Lazio appese sulla parete del locale.
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La foto di Dua Lipa nel ristorante con le maglie della Lazio
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