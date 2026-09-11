Un solo dubbio attanaglia Gattuso, verrà sciolto nel pomeriggio?

Nella rifinitura di oggi pomeriggio alle ore 18 mister Gattuso probabilmente scioglierà quello che si prospetta come l’unico vero dubbio di formazione in vista di Lazio Milan di sabato sera: chi scenderà in campo sulla fascia destra fra Isaksen e Cancellieri.

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Chi sarà il padrone della fascia destra contro il Milan: il dubbio di Gattuso.

Salgono le possibilità di vedere contro il Milan la stessa identica Lazio che ha battuto l’Udinese lunedì scorso. Nell’allenamento di rifinitura di oggi, programmato a Formello alle ore 18, mister Gattuso fornirà indicazioni più dettagliate.

Secondo il Corriere dello Sport, l’unico ballottaggio sul quale il tecnico biancoceleste starebbe riflettendo è quello fra Isaksen e Cancellieri per la fascia destra offensiva. Il danese non era stato particolarmente brillante contro i friulani, ma per ritrovare la migliore condizione (non ha praticamente svolto la preparazione) ha bisogno di giocare. Vedremo se Gattuso fornirà una chance a Cancellieri, che era entrato discretamente al Bluenergy Stadium, senza comunque rubare eccessivamente l’occhio.

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