Due giornate per Guendouzi, Lazio pronta al reclamo

LAZIO SQUALIFICA GUENDOUZI- Come riportato dal giudice sportivo, Mateo Guendouzi dovrà scontare due giornate di squalifica per il rosso rimediato nelle partita contro il Milan. La Lazio però non ha intenzione di rimanere in silenzio.

La Lazio prepara il reclamo contro la squalifica di Guendouzi

Secondo quanto scritto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la lazio non vuole rimanere in silenzio davanti la decisione del giudice sportivo. Dopo i distastri arbitrali di Lazio Milan, la sentenza è stata di ben due giornate di squalifica per Guendouzi. Il francese quindi dovrà slatre Udinese e Frosinone. La società biancoceleste però è pronta a presentare un reclamo e far diminuire le giornate di squalifica di Guendouzi.