Lazio, il sogno è Jhon Duran ma l’ingaggio è fuori portata

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe chiesto informazioni su Jhon Duran, attaccante classe 2003 in forza all’Al Nassr.

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Lazio, idea Duran per l’attacco: tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto affermato da Pedullà, la Lazio avrebbe chiesto informazioni per Johon Duran dell’Al Nassr. L’attaccante nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Fenerbaçe per poi spostarsi allo Zenit e adesso ha fatto ritorno in Arabia. Tra Turchia e Russia nell’ultima stagione ha messo insieme 30 presenze, 7 reti e 3 assist.

L’Al Nassr sarebbe disposto ad aprire ad un prestito, tuttavia non ci sarebbe solo la Lazio sulle sue tracce. L’ingaggio da 10 milioni a stagione del colombiano che il club saudita aveva prelevato dall’Aston Villa per la bellezza di 70 milioni di euro, è però proibitivo per il club biancoceleste che dunque per la buona riuscita dell’operazione avrebbe bisogno della partecipazione da parte dello stesso Al Nassr.

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