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INTERVISTE

Durante: “Kennedy alla Lazio? Una scommessa, mai stato titolare”

Published

3 ore ago

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Durante intervista Kennedy Lazio

La Lazio continua a cercare un attaccante e ora l’ultimo nome sarebbe quello del brasiliano Kennedy, profilo che non accende l’entusiasmo dell’agente FIFA Sabatino Durante che, nella trasmissioni di Radiosei, ha concesso un’intervista dove ha parlato soprattutto del calciatore e quale potrebbe essere il suo impatto in biancoceleste.

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Le parole di Durante nell’intervista su Kennedy

In Brasile c’è un signore che di scout ci capisce: Carlo Ancelotti. In Brasile di centravanti veri non ce ne sono. Penso a uno come Rayan, che si è adattato a fare l’sterno per aiutare Danilo. L’ex juventino ha giocato al posto di Wesley, infortunatosi a pochi giorni dalla manifestazione. Centravanti importanti non ce ne sono, Ancelotti ha adattato Cunha, centravanti di manovra. In Brasile devi andare sugli esterni. Kennedy assomiglia a Kaio Jorge, juventino poi dato in prestito al Frosinone”.

Durante sulle differenze tra Kennedy e Kaio Jorge

“Kennedy è più esplosivo di Kajo Jorge, ma è meno tecnico. E’ stato venduto al Pachuca, era incostante. Ora è tornato, il Fluminense non ci crede molto perché è tornato su Hulk, che ora ha 39 anni. Il procuratore è lo stesso di Kajo Jorge. Diciamo che è una scommessa, ha qualità. Nel 2023 il tecnico Diniz, laureato in psicologia, ci ha lavorato Contro il Boca l’ha messo dentro, ha segnato e hanno vinto la Libertadores. In Italia sono arrivati giocatori con più certezze di lui, mi auguro che faccia bene per il mio “fratellino”. Non è mai stato titolare, se lo è diventato Hulk qualcosa vorrà dire. Parliamo di un giocatore che non ha mai fatto 35 partite di seguito di livello, non ha continuità”.

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