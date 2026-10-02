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Si ritira Durmisi: “Grazie Tare per avermi portato alla Lazio”

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16 minuti ago

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Durmisi ritiro Igli Tare

L’ex calciatore della Lazio, Riza Durmisi, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato attraverso un post sui social, nel suo messaggio ringrazia anche Igli Tare per il suo trasferimento nel club biancoceleste.

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Durmisi si ritira e ringrazia Igli Tare

Ecco il messaggio scritto da Durmisi per comunicare l’addio al calcio: “Era il mio turno, il corpo dice di fermarsi. Chi avrebbe mai pensato che un piccolo ragazzo di Ishøj avrebbe avuto una carriera così grande. Ho pensato molto a cosa avrei scritto, ma sono migliore quando viene dal cuore. Amo il calcio e è stata la mia vita da quando avevo 5 anni. Penso a questo ogni secondo che passa, HOLD ON FOR A RIDE! Sono eternamente grato per tutte le esperienze che ho avuto, tutte le conoscenze e gli amici per la vita. Sono orgoglioso! Sono nato in Danimarca e ho radici albanesi, debutto indimenticabile per la Danimarca contro l’Albania completamente ambivalente, ho capito entrambe le squadre proprio come quando la famiglia era riunita a casa. 23 partite che nessuno può portarmi via. Avrei potuto scrivere un romanzo, ma provo con poche parole. Grazie a Morten Olsen per avermi dato il debutto, grazie a Thomas Frank, il miglior allenatore che ha lanciato la mia carriera e mi ha convinto a continuare a Brøndby quando eravamo a casa di mia madre a Ishøj e abbiamo preso la mia torta di fragola preferita, senza di te questo sogno non sarebbe mai diventato nulla, non lo dimenticherò mai! Grazie al signor Presidente Angel Haro per avermi portato al club più figo del mondo, Real Betis Balompie, grazie a Igli Tare per il tempo passato alla Lazio. Grazie Jan Bech, vivi e respiri per il club che amo di più. Grazie alla mia famiglia in ogni momento, questa strada è stata fantastica. Ora è il momento di godermi i miei fantastici figli, Elena e Noela che hanno bisogno del loro padre”.

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