È scomparsa Enza, figura storica del mondo Lazio

LAZIO ENZA LUTTO – Giornata di lutto in casa biancoceleste. Pochi minuti fa si è appresa la notizia della scomparsa di Enza. Chiamata “la mamma di tutti i laziali”, era una grande tifosa della Lazio. Era conosciuta per il Lazio Point di Via Farini, e successivamente con “Tutto Lazio”, altro negozio situato in Via Veturia 77 nel quartiere Appio Latino.