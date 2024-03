Bayern Monaco, parla il diesse: "Non era facile con la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

EBERL BAYERN MONACO LAZIO - La Lazio ha salutato la Champions League perdendo 3-0 a Monaco di Baviera contro i padroni di casa del Bayern. Intervistato dai canali ufficiali bavaresi, il diesse Max Eberl ha commentato il passaggio del turno.

Bayern Monaco - Lazio, le parole di Eberl

"Abbiamo giocato con il nostro modulo e applicato la nostra tattica. Lo abbiamo fatto per 90 minuti e meritavamo di vincere. Non è facile giocare così contro la Lazio. È complicato ribaltare un 1-0 contro una squadra italiana. Tutto lo staff ha preparato la squadra molto bene e questo si è visto in campo. Superare gli ottavi e passare ai quarti è stato estremamente importante. I giocatori hanno gestito molto bene la situazione e hanno trasformato la pressione in energia positiva. Dobbiamo essere realistici. Ce lo meritiamo e adesso dobbiamo godercelo. Stiamo facendo piccoli passi avanti e oggi abbiamo vissuto un momento di enorme successo. Vogliamo sfruttare questo slancio nelle partite contro Mainz e Darmstadt”.