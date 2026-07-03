Ventimila anime in un solo corpo: tutti uniti per la libertà!

Una moltitudine di tifosi della Lazio ha dipinto le strade della Capitale con i meravigliosi colori della polisportiva più antica e più grande d’Europa: la manifestazione del popolo biancoceleste ha regalato momenti epici, estremamente emozionanti e ha dimostrato ancora una volta che quando i laziali sono uniti sono invincibili.

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I tifosi della Lazio hanno dato vita a qualcosa di unico nel cuore della Capitale.

Per tre estati consecutive il popolo laziale si è radunato al centro di Roma per dimostrare in maniera estremamente pacifica, ma decisamente scenografica che è più unito che mai per un unico obiettivo. Uscire dalla mediocrità in cui ultimamente sta galleggiando la società più antica della Capitale. Quella del 2 luglio 2026 è senza dubbio la manifestazione che ha raccolto la maggiore aderenza da parte dei tifosi, esasperati dalla situazione attuale. Le presenze registrate si attestano almeno sulle ventimila unità, anche se qualcuno sostiene che nel momento di massimo picco si sia arrivati a trentamila.

Un solo grido da parte dei tifosi della Lazio: “Libertà!”.

“Siete venuti a manifestare da uomini liberi e uomini liberi siete. Senza libertà cosa farete? Continuerete ad esprimere il vostro dissenso nei confronti di questa proprietà?

Chi manifesta si espone, chi resta a casa può stare tranquillo, almeno per un po’…

Agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso… siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi, per avere l’occasione, solo un’altra occasione, di tornare qui sul campo, ad urlare a chi ci ha privato della possibilità di sognare, che può toglierci lo stadio, ma non ci toglierà mai la libertà!”.

Parafrasando il capolavoro di Mel Gibson, Braveheart, possiamo cogliere il significato essenziale della protesta che sta guidando i tifosi della Lazio verso quella che tanti sperano sia una nuova era. Un senso di appartenenza e di unità del genere non si respirava da tanto tempo. Sfido io persino i supporter di altre squadre a non commuoversi quando di fronte alla moltitudine biancoceleste, dalla finestra di un balcone di viale Tiziano si è affacciata una coppia di signori anziani vestiti con la maglia della Lazio, che incitavano e cantavano con tutta la loro anima. Inevitabile l’ovazione per loro.

Non mi soffermo sugli interventi duri e decisi di personalità di spicco dello sport, del mondo dello spettacolo, della politica, perché la Lazio è sì anche di quei personaggi noti, ma è soprattutto della gente che tutti gli anni fa enormi sacrifici per poter godere di un’amore che non ammette compromessi, quello per la Prima Squadra della Capitale.

di Marco Fabio Ceccatelli

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