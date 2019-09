EDOUARD LAZIO – Tra le avversarie del girone di Europa League della Lazio, c’è anche il Celtic. Gli scozzesi in questo avvio di stagione, sono trascinati da un giocatore accostato anche ai biancocelesti. Si tratta di Odsonne Edouard, classe 98’: 2 gol nei preliminari di Champions, 1 nei play off di Europa League ed altri 2 in Premiership.

Edouard, l’attaccante del Celtic che piace alla Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante le smentite di trattative, l’attaccante francese piaceva alla Lazio nella sessione di mercato appena conclusa. In attacco i biancocelesti hanno alla fine confermato Caicedo, ma non è escluso che a gennaio Edouard non torni di moda tra i capitolini.