Connect with us

NOTIZIE

Reja, la Lazio e un affetto mai venuto meno: sono 81, tanti auguri Edy!

Published

2 ore ago

on

Edy Reja compleanno

Edy Reja, nella giornata di oggi, sabato 10 ottobre 2026, compie 81 anni: nato nel 1945, il tecnico di Gorizia ha seduto sulla panchina della Lazio dal 2010 al 2012, per poi tornarci a gennaio 2014 a seguito dell’esonero di Petkovic. A giugno dello stesso anno finisce definitivamente la sua esperienza in biancoceleste.

Leggi anche: Krogh: “Lazio con nessuna liquidità, Lotito deve vendere. Pessimo presidente”

Reja compie 81 anni: quel legame mai rescisso con la Lazio e i laziali

Edy Reja compie 81 anni. Una vita passata sulle panchine, su e giù per lo stivale e anche all’estero, come racconta la sua esperienza da selezionatore dell’Albania. Un passato anche alla Lazio, prima dal 2010 al 2012 e poi per 6 mesi nel 2014, da gennaio a giugno. Non si è mai risparmiato, ha sposato la causa biancoceleste con onore e rispetto per questi colori, ottenendo anche un quinti posto e l’Europa League.

Ricordato con grande affetto dai tifosi della Lazio, altrettanto affetto e riconoscenza ha dimostrato il tecnico goriziano nel corso degli anni nel ricordare la squadra capitolina. Oggi spegni 81 candeline: tutta la redazione di Lazionews.eu ti augura un sereno e felice compleanno, Edy!

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI