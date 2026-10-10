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Reja, la Lazio e un affetto mai venuto meno: sono 81, tanti auguri Edy!
Edy Reja, nella giornata di oggi, sabato 10 ottobre 2026, compie 81 anni: nato nel 1945, il tecnico di Gorizia ha seduto sulla panchina della Lazio dal 2010 al 2012, per poi tornarci a gennaio 2014 a seguito dell’esonero di Petkovic. A giugno dello stesso anno finisce definitivamente la sua esperienza in biancoceleste.
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Reja compie 81 anni: quel legame mai rescisso con la Lazio e i laziali
Edy Reja compie 81 anni. Una vita passata sulle panchine, su e giù per lo stivale e anche all’estero, come racconta la sua esperienza da selezionatore dell’Albania. Un passato anche alla Lazio, prima dal 2010 al 2012 e poi per 6 mesi nel 2014, da gennaio a giugno. Non si è mai risparmiato, ha sposato la causa biancoceleste con onore e rispetto per questi colori, ottenendo anche un quinti posto e l’Europa League.
Ricordato con grande affetto dai tifosi della Lazio, altrettanto affetto e riconoscenza ha dimostrato il tecnico goriziano nel corso degli anni nel ricordare la squadra capitolina. Oggi spegni 81 candeline: tutta la redazione di Lazionews.eu ti augura un sereno e felice compleanno, Edy!
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