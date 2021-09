Eintracht Francoforte, Kostic cambia agente: il motivo è la Lazio

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

RASSEGNA STAMPA – Come scrivono le pagine de Il Corriere dello Sport, Filip Kostic ha deciso che Fali Ramadani non sarà più il suo agente. L’esterno dell’Eintracht Francoforte si è separato dal suo procuratore, titolare dell’agenzia Lian Sports Group che in Italia segue tanti altri sportivi. Dal mister biancoceleste Maurizio Sarri, passando per Koulibaly, Chiesa, Rebic, Handanovic, Milenkovic, Demme e non solo.

Le cause della rottura

Come riporta la Bild, la rottura sarebbe stata causata dal fatto che i consigli di Ramadani avrebbero influito sull’opposizione dell’Eintracht al trasferimento alla Lazio di Kostic. Infatti, nell’ultima sessione di mercato, il club biancoceleste ha poi deciso di virare su Mattia Zaccagni.

LEGGI ANCHE: Eintracht, Kostic: “Alcune persone mi devono delle scuse” (FOTO)