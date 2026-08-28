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Elliott proposto alla Lazio da Beppe Riso: il Napoli si defila, le ultime

Published

1 ora ago

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Elliott Lazio

Dall’Inghilterra ne sono sicuri e richiamano l’attenzione su un’operazione che riguarderebbe Lazio e Liverpool: il club biancoceleste, infatti, sarebbe sulle tracce di Harvey Elliott, centrocampista offensivo dei Reds.

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Calciomercato: Lazio su Elliott del Liverpool, tutti gli aggiornamenti

Come riportato dal giornalista inglese Pete O’Rourke, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Harvey Elliott del Liverpool. Il centrocampista classe 2003, secondo quanto si direbbe in Inghilterra, piacerebbe molto al Ds Fabiani, ma non solo. Sul calciatore, infatti, ci sarebbe anche il Napoli, ma più defilato. Quella del 23ennne può rappresentare una grossa opportunità, soprattutto per il fatto che il calciatore non rientra nei piani del club inglese. Nell’ultima stagione, in prestito all’Aston Villa, ha totalizzato 11 presenze e un solo gol.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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3 Napoli 3 1
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6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
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