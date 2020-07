Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN INFORTUNI – I tanti incontri ravvicinati sono il vero problema di questa seconda fase del campionato. I giocatori accumulano fatiche e acciacchi e non è un caso che ci siano così tanti infortuni. Lo sa bene la Lazio ma, in questo momento, anche il Milan. Ieri contro il Sassuolo sia Romagnoli che Conti hanno lasciato il campo anzitempo e ora Pioli è in emergenza in difesa per la sfida contro l’Atalanta. Oltre a loro mancherà anche Theo Hernandez per squalifica e l’ex tecnico biancoceleste dovrà reinventarsi la linea difensiva. Per il capitano rossonero, fa sapere la società, gli esiti hanno riscontrato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro e dunque per lui la stagione potrebbe essere già conclusa.

