Empoli – Lazio: i tifosi biancocelesti attendono il via libera per i biglietti

EMPOLI LAZIO SERIE A – Era il 23 febbraio 2020 quando l’ultima trasferta fu autorizzata. Si giocava Genoa – Lazio e, davanti a 4000 festanti anime biancocelesti, la banda di Simone Inzaghi si lanciava all’inseguimento della Juventus in un campionato che di lì a poco si sarebbe fermato. Ora, un anno e mezzo dopo, i tifosi laziali potrebbero tornare a riempire un settore ospiti, quello del ‘Castellani‘ di Empoli. Attesa per il via libera.

Empoli – Lazio: Trasferta aperta al pubblico? Le ultime

L’attesa è (quasi) finita. A distanza di un anno e mezzo dall’ultima volta, la Lazio potrebbe riavere una spinta in più, quella dei suoi tifosi. Come riportato da Il Messaggero, non è ancora ufficiale, ma entro domani l’Empoli diramerà un comunicato attraverso il quale renderà disponibili 1500 biglietti per i tifosi biancocelesti. Secondo disposizioni del Governo, infatti, la capienza del settore ospiti è di 3000, ma se ne potrà utilizzare solo la metà. Inoltre, occorre sottolineare fin da subito che le modalità d’acquisto saranno quelle che ormai ben abbiamo imparato a conoscere: allo stadio potranno accedere solo i tifosi muniti di green pass, di tampone negativo effettuato nelle 48h precedenti oppure di un certificato che attesti la guarigione dal Covid.