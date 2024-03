Enrico Lotito è in Brasile, obiettivo Academy per la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

ENRICO LOTITO BRASILE LAZIO - Missione in Brasile per Enrico Lotito, figlio del presidente della Lazio, e Roberto Gasparri, collaboratore di Fabiani. Il club biancoceleste sarebbe a caccia di nuove partnership in Sudamerica e vorrebbe ampliare il proprio scouting.

Lazio a caccia in Brasile: le parole di Enrico Lotito

Per l'occasione è stato anche organizzato un torneo tra squadre giovanili locali, denominato Lazio Cup sub-20, al quale hanno partecipato ragazzi tra i 17 e i 19 anni. L'obiettivo futuro per la società capitolina potrebbe essere quello di instaurare una vera e propria academy nel paese sudamericano. A favorire l'inserimento del club capitolino in Brasile c'è una vecchia conoscenza: l'ex attaccante Amarildo. Enrico Lotito, come riportato dal Messaggero: "Voglio ringraziare il presidente per averci ospitato in questo bellissimo centro, questo è un modo anche per fare una futura collaborazione con tutte le squadre del Brasile".