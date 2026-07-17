CALCIOMERCATO LAZIO
Lazio, Eone è in dirittura d’arrivo: chi è il centravanti classe 2009 del Caen
Nuovi innesti per la Lazio, soprattutto in prospettiva; è questo il caso di Emmanuel Eone, centravanti classe 2009 delle giovanili del Caen, vicinissimo ad approdare in biancoceleste. Scopiamo meglio chi è.
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Calciomercato: Eone dal Caen alla Lazio, tutti gli aggiornamenti sul suo arrivo
Classe 2009, centravanti, cresciuto nelle giovanili del Caen e ormai vicinissimo ad approdare alla Lazio. Nelle ultime ore c’è stato un netto sorpasso dei biancocelesti sul Cadice, squadra spagnola, dopo che un mese fa aveva annunciato il suo addio al club francese. Come rivelato da actu.fr, si sarebbe dovuto trasferire in Spagna, ma la società biancoceleste l’avrebbe convinto a sbarcare a Formello. Nonostante un infortunio che lo ha limitato molto, nell’ultima stagione ha chiuso come capocannoniere dell’Under 17 del Caen con quindici gol.
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