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L’Equipe: “La Lazio brilla nonostante i tifosi, sono esasperati da Lotito”

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47 minuti ago

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Equipe editoriale Lazio Monza protesta tifosi Lotito

Il noto quotidiano francese L’Equipe, con un articolo apparso sul suo giornale, ha parlato della vittoria della Lazio contro il Monza, dello sfolgorante avvio di stagione del club e della protesta dei tifosi verso Lotito che prosegue.

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L’editoriale de L’Equipe sulla Lazio e la protesta dei tifosi

“Lo Stadio Olimpico era allora, come già da diversi mesi, deserto di tifosi esasperati dalla gestione del presidente Claudio Lotito e sconcertati dal declino di un club ormai diventato banale (7°, 7°, poi 9° nelle ultime tre stagioni). Lo stadio sembrava ancora vuoto questa domenica (11.500 spettatori su 70.000 posti), ma non è certo che questo malcontento durerà a lungo, visto che la Lazio brilla nonostante una rosa priva di giocatori di immenso talento – il migliore tra questi, Davide Frattesi (3 gol), era una riserva all’Inter prima del prestito ad agosto – e ottimizzata dal nuovo allenatore, Gennaro Gattuso.

Con questo inizio folgorante, i biancocelesti sono in testa alla classifica a pari punti con l’Inter (16), e sebbene una classifica dopo sei giornate non garantisca nulla su ciò che accadrà in seguito, ci voleva davvero coraggio per immaginare uno scenario simile due mesi prima, quando la Lazio perse la prima partita di Coppa Italia contro il Mantova (Serie B, 0-2)”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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