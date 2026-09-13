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Er Faina annuncia: “Icardi si è proposto alla Lazio, Gattuso è indeciso”

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1 ora ago

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Er Faina Icardi Lazio indiscrezione

Damiano “Er Faina“, noto personaggio del web e grande tifoso laziale, dopo l’indiscrezione lanciata da Enrico Camelio, ha annunciato che Mauro Icardi si sarebbe proposto alla Lazio e che mister Gattuso sarebbe indeciso. Ecco le sue parole.

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Er Faina su Icardi alla Lazio

Icardi si è proposto alla Lazio. Gattuso indeciso“. Questo il tweet lapidario del noto personaggio dei social relativo a una candidatura dell’argentino a vestire biancoceleste. Con Pinamonti che ancora fatica, un attaccante del peso di Icardi certamente potrebbe servire.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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