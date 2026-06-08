Er Faina: “Romagnoli ha l’accordo con l’Al-Sadd. Gimenez? Non mi risultano trattative”

Damiano Er Faina ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nella quale ha fatto il punto sulle mosse di calciomercato della Lazio, soffermandosi in particolare su Romagnoli in uscita e Gimenez del Milan.

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Er Faina su Romagnoli e Gimenez

Romagnoli in uscita

“Tra Romagnoli e l’Al-Sadd c’è una parola data, l’accordo è praticamente fatto. Lui è in vacanza e sta aspettando l’evolversi della situazione. Lui resterebbe fino alla fine della carriera alla Lazio, evidentemente qualcun altro non vuole. Romagnoli va via perché non ce la fa più a stare in una società gestita così”.

Nessuna trattativa per Gimenez

“Da quello che so io non ci sono trattative con Gimenez e la Lazio non ha avuto contatti con Rafaela Pimenta. Lui guadagna 3 milioni di euro l’anno e il valore del cartellino non credo sarà superiore ai 20 milioni di euro, si potrebbe anche percorrere la strada del prestito. Gimenez non è un giocatore da Champions League, per quello che abbiamo visto tra Nazionale e Feyenoord non vale 50 milioni. Sarebbe un ottimo rinforzo per la Lazio di oggi”.

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